Manchester City si Manchester United lupta pentru Cupa Angliei pe 25 mai

Finala Cupei Angliei din acest an le pune fata in fata pe marile rivale din orasul Manchester. City si United vor lupta pe 25 mai, de la ora 17:00, pe stadionul Wembley din Londra si vor incerca sa-si treaca in palmares un nou trofeu.Dupa ce a produs surpriza in sferturile de finala, cand a eliminat-o pe Liverpool, Manchester United a avut noroc in semifinale si a invins-o pe Coventry City la loviturile de departajare. In schimb, formatia lui Pep Guardiola a avut o misiune ceva mai dificila ... citește toată știrea