Manchester City, un nou succes la limita in Premier League

Manchester City a castigat al treilea meci la rand la limita in Premier League, 1-0 cu Southampton, in etapa a noua. Erling Haaland a decis partida, cu reusita din minutul 5. In urma acestei victorii, Manchester City a urcat pe primul loc in clasament, cu 23 de puncte, devansand-o pe Liverpool, care va juca duminica in deplasare cu Arsenal Londra, in derby-ul etapei.Alte rezultate:Leicester City - Nottingham Forest 1-3 Au marcat: Vardy (23) / Yates (16), Woods (47, 60).Aston Villa - ... citește toată știrea