Finala Cupei Angliei de anul acesta va prilejui un Manchester derby. Dupa ce City si-a asigurat prezenta in ultimul act prin succesul cu 3-0 contra lui Sheffield United, Manchester United a invins, in deplasare, la lovituri de departajare, pe Brighton, in semifinale, scor 7-6. Scorul dupa 120 de minute a fost 0-0, ... citeste toata stirea