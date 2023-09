Inter Milano s-a impus intr-o maniera clara in duelul cu rivala AC Milan, in etapa a patra din Serie A, scor 5-1, si trupa lui Simona Inzaghi este lider in clasament, cu maximum de puncte. Este a cincea victorie consecutiva a interistilor in Derby della Madonnina. Armeanul Mkhitaryan a reusit o dubla (5, 69), Marcus Thuram a marcat un gol superb ... citeste toata stirea