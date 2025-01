Marcus Pacurar, prima achizitie a Universitatii Craiova

Dupa ce l-a avut doua luni in probe, Universitatea Craiova i-a oferit un contract fundasului central de 19 ani Marcus Pacurar, acesta fiind legitimat la o zi dupa ce un alt stoper, spaniolul Gregorio Sierra, si-a reziliat intelegerea.Marcus Pacurar este prima achizitie a iernii pentru echipa din Banie, care s-a despartit de Andrei Ivan, Alex Cimpanu, Gregorio Sierra si Marian Danciu."Marcus se afla deja sub comanda lui Constantin Galca si va purta tricoul cu numarul 41. Mult succes in ... citește toată știrea