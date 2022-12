Mare meci in Polivalenta: SCMU Craiova - FC Porto

Parcursul remarcabil al echipei masculine de baschet a Craiovei la prima participare in cupele europene este incununat de prezenta in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, respectiv printre cele mai bune 16 echipe ale celei de-a patra competitii din baschetul continental. Dupa ce a terminat pe primul loc prima faza a grupelor, SCM Universitatea Craiova debuteaza in faza a doua, miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta, adversara fiind formatia portugheza FC Porto. Aceasta a incheiat pe ... citeste toata stirea