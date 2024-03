Marian Bacu, in stare grava la spital

Fostul jucator al Universitatii Craiova din anii 80, Marian Bacu, in varsta de 63 de ani, a suferit un accident vascular cerebral si se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean din Craiova, dar se incearca mutarea sa la un spital din Bucuresti. Alaturi de fostul fotbalist se afla sotia sa, iar fiica, stabilita in Emiratele Arabe Unite, a ajuns si ea de urgenta la Craiova.Marian Bacu a jucat la Universitatea Craiova in perioada 1981-1986, marcand 60 de goluri in 170 de ... citește toată știrea