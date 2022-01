Marian Copilu, noul presedinte al Universitatii Craiova

Universitatea Craiova a anuntat instalarea in functia de presedinte executiv al clubului a lui Marian Copilu, fostul oficial al celor de la CFR Cluj, club de care s-a despartit anul trecut, in urma unui scandal care a continut si incaierari, la finalul unui meci din cupele europene. Ramane de vazut daca fostul presedinte al Universitatii Craiova, Sorin Cartu, va ramane in cadrul clubului pe o alta functie sau va fi indepartat."Incepand de astazi, Marian Copilu este noul presedinte executiv al ... citeste toata stirea