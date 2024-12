Mario Felgueiras, manager sportiv la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova l-a adus pe fostul portar portughez Mario Felgueiras in pozitia de manager sportiv al clubului. Lusitanul, care va implini 38 de ani chiar maine, era agent de jucatori si a intermediat si aducerea unor fotbalisti in Romania. Fost goal-keeper, Mario Felgueiras a evoluat in Romania intre 2012-2015 la FC Brasov si CFR Cluj, iar in tara natala a activat, printre altele, la Braga, ... citește toată știrea