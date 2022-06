Markovic, dubla pentru nationala U21 a Romaniei

Echipa de tineret a Romaniei tine isonul nationalei de seniori si incaseaza batai in serie, de la adversari de pluton. Ambele au insa selectioneri niste impostori, unsi in functie prin subterfugii, prin interventii politice, girati de gasca de la FRF condusa de un habarnist, proclamat suveran al fotbalului romanesc. Dupa 0-2 cu Georgia, nationala U21 a pierdut cu 4-3 in Slovacia. Markovic a jucat o ora, a reusit o dubla si tricolorii au condus cu 3-1. Cimpanu a intrat ... citeste toata stirea