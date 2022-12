Maroc a produs surpriza din optimile Mondialului

Maroc a reusit unica surpriza din optimile Mondialului din Qatar, eliminand Spania, la loviturile de departajare. Ibericii, care s-au dat la o parte contra Japoniei, tocmai pentru a juca impotriva Marocului, iar Germania a plecat acasa, au fost niste anonimi contra "Leilor din Atlas". Cu un lot ticsit de jucatori care sunt rezerve la cluburi, fara vreun fotbalist de mare calibru in teren, Spania s-a complacut in aceeasi posesie fara progresie, fara finalizare, tot arsenalul fiind consumat in ... citeste toata stirea