Marseille, victorie antologica la Lyon!

Cu italianul Roberto de Zerbi pe banca, Marseille poate spera sa readuca titlul pe Velodrome in acest sezon, trofeu asteptat de fanii din sudul Frantei de 14 ani, de cand Deschamps, Niang, Cheyrou, Mandanda & co. incheiau la 18 ani perioada fara titlu pentru OM. Dupa 5 etape din Ligue I, Marseille este la egalitate de puncte, 13, cu PSG si Monaco, in fruntea ierarhiei, dar ultima prestatie a "alb-albastrilor" a fost una istorica. Intr-o runda inceputa cu acel 8-0 administrat de Nice lui St. ... citește toată știrea