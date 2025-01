Martic, la retragere: "Cel mai bun moment a fost la Craiova"

Cel mai apreciat fundas dreapta al Universitatii Craiova din ultimul deceniu, Ivan Martic, si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 34 de ani. Jucatorul elvetian de origine croata, care a facut ultima data parte din lotul lui SC Bruhl, formatie din liga a III-a din Elvetia, a facut anuntul privind agatarea ghetelor in cui pe pagina sa oficiala de Instagram si le-a multumit tuturor persoanelor pe care le-a intalnit in cariera sa. In mesajul de retragere, Martic aminteste si de ... citește toată știrea