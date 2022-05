Mbappe continua la PSG, dar nu si Leonardo

Paris Saint-Germain a anuntat ca superstarul Kylian Mbappe si-a prelungit contractul pana in iunie 2025, astfel incat trecerea atacantului de 23 de ani la Real Madrid nu se va efectua. Mbappe ar urma sa incaseze 120 de milioane de euro la semnarea noului contract si 56 de milioane de euro pe sezon salariu. In aceeasi zi in care a semnat prelungirea, Mbappe a reusit un hattrick in victoria, scor 5-0, cu Metz. El a reusit 28 de goluri si 17 pase decisive in campionat."Sunt foarte fericit. ... citeste toata stirea