Mbappe n-a fost convocat in lotul Frantei de Deschamps

Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, nu l-a inclus pe Kyliann Mbappe in lotul pentru meciurile din Liga Natiunilor impotriva Israelului (10 octombrie) si Belgiei (14 octombrie). Mbappe a fost accidentat si inca nu este suta la suta recuperat fizic, el jucand doar pe final pentru Real Madrid impotriva lui Lille, in Liga Campionilor. In schimb, "DD" a apelat la Ousmane Dembele, desi acesta a fost exclus din lotul lui PSG de Luis Enrique la ultimul meci din cupele europene.Lotul Frantei: ... citește toată știrea