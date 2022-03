Meci important pentru echipa de baschet a Craiovei, cu Timisoara

Baschetbalistii de la SCMU Craiova joaca vineri, de la ora 16, in Sala Polivalenta, contra celor de la OHMA Timisoara, meci din etapa a 27-a a LNMB. Meciul este unul destul de important, tinand cont ca SCMU Craiova se lupta cu Timisoara si Oradea pentru ocuparea locului 4 la finalul sezonului regular. In tur, Craiova s-a impus pe Bega, iar cele doua formatii s-au duelat si in sferturile Cupei Romaniei, iar SCMU a fost echipa care a ajuns in semifinale. Antrenorul ucrainean Vitaly Stepanovski a ... citeste toata stirea