AEK Atena si Dinamo Zagreb trebuiau sa se intalneasca in seara aceasta, in prima mansa a turului trei preliminar UEFA Champions League, insa meciul a fost amanat. Cu o zi inainte de meci, fanii celor doua echipe s-au incaierat in capitala Greciei, iar un fan al lui AEK a fost injunghiat mortal. Ultrasii croati Bad Boys Blue s-au aliat cu cei din Gate 13, fanii lui Panathinaikos, si i-au atacat pe fanii lui AEK cu lanturi, cocktailuri Molotov si cutite. Un mort si alti 8 raniti grav a fost ... citeste toata stirea