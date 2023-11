Preliminariile Euro 2024 programeaza in seara aceasta cateva partide extrem de atractive, prin prisma mizei. In confruntari directe pentru accesul la turneul final din Germania, avem: Ucraina - Italia (grupa C, la Leverkusen), Cehia - Moldova (grupa E) si Slovenia - Kazahstan (grupa H). Italia, Cehia si Slovenia au si varianta egalului pentru calificare. Detinatoarea trofeului, Italia, este in revenire de forma, dupa instalarea lui Luciano Spaletti, dar se confrunta cu multe accidentari, in ... citeste toata stirea