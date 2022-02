Meciuri dificile in week-end pentru echipele de volei craiovene

Voleibalistii de la SCMU Craiova, ocupantii locului 3 in clasamentul Diviziei A1, joaca sambata la Galati, impotriva campioanei, Arcada, meci contand pentru etapa a 19-a, programat la ora 13. In tur, Galatiul s-a impus cu 3-2 in Banie.Antrenorul Craiovei, Dan Pascu, a prefatat astfel duelul de la Dunare: "Este clar ca plecam cu sansa a doua, dar imi doresc sa continuam seria meciurilor bune, sa ramanem intr-o forma sportiva buna pentru meciurile urmatoare. Bineinteles, daca ni se ofera sansa ... citeste toata stirea