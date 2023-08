Azi a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din play-off-ul Cupei Romaniei. Formatul Cupei Romaniei inaugurat in editia precedenta prevede ca in faza play-off-ului sa participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior si 8 echipe din Liga 1. Cele opt echipe din primul esalon sunt cele patru echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului editiei anterioare de campionat, alaturi de cele doua castigatoare ale barajului de mentinere-promovare in Liga 1 si cele ... citeste toata stirea