Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) l-a invins pe Stefanos Tsitsipas, scor 7-6(5), 4-6, 6-4, 6-1, in semifinale la Australian Open si il va infrunta pe Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) in finala, duminica, de la ora 10.30, ora Romaniei. Nadal a trecut in semifinale de italianul Matteo Berrettini.Spaniolul are 3-1 in duelurile cu rusul, care s-a impus insa in ultimul meci direct, in 2020. Cei ... citeste toata stirea