Negocieri avansate intre Luis Campo, unul din oamenii cheie din staff-ul PSG si Jorge Mendes, celebrul agent al nu mai putin faimosului tehnician de 60 de ani Jose Mourinho, actualmente sub contract cu AS Roma (locul 7 in Serie A, semifinalist al Ligii Europa). "Special One" n-are interes sa paraseasca AS Roma, club cu care se afla sub contract pana in 2024, decat ... citeste toata stirea