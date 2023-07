Internationalul sarb Dusan Vlahovic se afla pe "lista de cumparaturi" a clubului parizian PSG. Dar suporterii clubului PSG nu apreciaza aceasta veste si au transmis jucatorului un mesaj amenintator, intr-un moment in care Juventus si PSG negociaza conditiile de transfer. Pe internet circula deja o imagine care arata un grup de ultrasi parizieni, in fata stadionului, tinand in maini un banner, pe care se poate citi: "Vlahovic la Paris ti se taie cele trei ... citeste toata stirea