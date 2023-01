La primul meci pentru PSG dupa castigarea Cupei Mondiale din Qatar, Leo Messi a punctat in victoria cu 2-0 contra lanternei rosii din Ligue I, Angers. Ekitike, cel care l-a inlocuit in primul 11 pe Mbappe, a deschis scorul in minutul 5, iar Messi a inscris in minutul 72. Anulat initial pentru ofsaid, golul lui Messi a fost validat ... citeste toata stirea