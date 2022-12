Messi e suprem, Argentina e campioana mondiala!

Un jucator colosal ca Leo Messi nu-si putea incununa o cariera fabuloasa cu un titlu mondial castigat dupa o finala banala. Asa ca am avut parte de cel mai frumos ultim act din istoria Campionatului Mondial, in urma careia Leo a ridicat trofeul care-i lipsea din gloriosu-i palmares: titlul mondial cu nationala Argentinei. Dramatismul a fost absolut, fotbalul s-a exprimat la cel mai inalt punct al sau, intr-o finala in care intreaga Planeta a fost alaturi de Messi, cel care ne-a bucurat cu ... citeste toata stirea