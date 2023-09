Leo Messi a adus victoria Argentinei in fata Ecuadorului, scor 1-0, in debutul preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, cu un gol din lovitura libera, in minutul 76 al partidei disputate pe stadionul Monumental din Buenos Aires, in fata a 86.000 de spectatori. Messi a ajuns la 104 goluri in 176 de selectii pentru nationala Albiceleste. Campioana mondiala a jucat in formula: Martinez - ... citeste toata stirea