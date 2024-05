Metropolitan Isalnita, campioana Doljului

Cu doua etape inaintea incheierii campionatului Ligii a IV-a Dolj, se cunoaste deja campioana judetului, cea care va participa si la play-off-ul de promovare in Liga a III-a. Cu un bilant de 22 de victorii, 3 egaluri si 3 infrangeri, Metropolitan Isalnita este pe primul loc in clasament, cu 69 de puncte, cu 6 puncte peste ocupanta locului secund, Tractorul Cetate. Iar formatia de la Isalnita a castigat ambele dueluri directe din campionat cu Cetate (5-1 si 4-1). In etapa a 28-a, Metropolitan ... citește toată știrea