Mihai Balasa, de la Universitatea Craiova, la Sepsi

Fundasul Mihai Balasa, aflat in ultimele 6 luni de contract cu Universitatea Craiova si pus pe lista de transferuri de clubul din Banie, a semnat un contract pe un an si jumatate cu Sepsi OSK, unde va fi antrenat de Cristiano Bergodi, fost tehnician al Stiintei.Fundasul de 27 de ani, cotat la 900.000 de euro pe transfermarkt, a fost adus de Universitatea Craiova in 2019 de la FCSB, a evoluat in 67 de meciuri pentru gruparea din Banie, marcand 5 goluri. Este a doua plecare oficiala de la ... citeste toata stirea