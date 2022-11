Mihai Rotaru anunta amenzi pentru Cartu si Radoi

Scandalul intern continua la Universitatea Craiova, in ciuda faptului ca echipa a acumulat 13 puncte in ultimele cinci partide. Dupa ce Mirel Radoi i-a exclus din lotul primei echipe pe Ivan, Markovic, Hanca si Vina, presedintele Sorin Cartu i-a reprosat decizia, "sunt prea multi jucatori dati deoparte, desi n-a scos in evidenta nimic concret", dar si ca nu a tinut legatura cu el "I-am transmis sa imi dea un telefon, dar nu mi-a dat". Finantatorul Mihai Rotaru a anuntat amenzi, atat pentru ... citeste toata stirea