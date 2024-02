Mihai Rotaru vrea sa scape de Stiinta "in secunda 2", dar si ca se va lupta pentru a o readuce in top

Principalul actionar al Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, a confirmat ca vrea sa predea cat mai curand posibil majoritatea actiunilor pe care le are la clubul din Banie, precizand ca este dispus sa si ofere o sponsorizare de 1 milion de euro pe an celui care va prelua clubul. "In secunda doi o dau. Si dau si 500.000 de euro sau un milion pe an, ca sponsorizare" a anuntat Rotaru la Digisport, cand a fost chestionat despre intentia de a ceda echipa.Mihai Rotaru inca il sustine pe actualul ... citește toată știrea