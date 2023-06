Eroul Romaniei la Lucerna, fostul jucator al Universitatii Craiova, Valentin Mihaila (23 de ani), s-a aratat deranjat de criticile de care tricolorii au parte constant si spune ca el si colegii au nevoie de sustinere, deoarece nu exista alte variante mai bune in acest moment pentru echipa nationala. Dupa ce a marcat 2 goluri in prelungiri, iar Romania a remizat, 2-2, cu Elvetia, in preliminariile Euro 2024, Mihaila a declarat:"Am jucat destul de slab dar cu totii stim ca Elvetia este o forta ... citeste toata stirea