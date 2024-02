La o zi dupa ce a implinit 24 de ani, Valentin Mihaila si-a facut un cadou frumos, el deschizand scorul in meciul de pe "Ennio Tardini", AC Parma - Venezia, terminat 2-1, derby-ul de podium din etapa a 23-a din Serie B. Internationalul roman a punctat in minutul 21 cu un sut din careu, dupa pasa lui Hernanni Jr., dar peste 5 minute oaspetii au egalat prin golgheterul lor, internationalul finlandez Pohjanpalo. Este doar a treia reusita a lui Mihaila pentru formatia emiliana in acest sezon, tot ... citeste toata stirea