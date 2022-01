Mihaila, imprumutat de Parma la Atalanta

Fostul jucator al Universitatii Craiova, Valentin Mihaila, a fost imprumutat de Parma in Serie A, la Atalanta Bergamo. Presa italiana scrie ca Atalanta are optiune de cumparare in vara a atacantului care va implini 22 de ani peste cateva zile, contra sumei de 9 milioane de euro plus bonusuri. Tot 9 milioane de euro a platit Parma pentru Mihaila clubului Universitatea Craiova, acum un an si trei luni, dar un sfert din suma s-a dus catre Silviu Bogdan."Imi pare rau ca il pierd pe Mihaila, pe ... citeste toata stirea