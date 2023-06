Pret de 80 de minute, Romania a fost calcata in picioare de nationala Elvetiei si totusi a scapat cu viata. La Lucerna, "Hop Swiss" i-a tavalit prin iarba pe baietii lui Iordanescu junior, care nu degeaba e baiatul lui Tata Puiu, fiindca dupa ce a trecut pe langa un 7-0, care ar fi fost scorul corect, conform jocului, a plecat cu un punct in vacanta. O remiza incredibila, adusa de demarajul fulminant si clasa indubitabila ale lui Mihaila, puse in valoare de pasele inspirate ale lui Morutan. ... citeste toata stirea