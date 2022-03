Milan si Napoli au punctat in duelul pentru scudetto

AC Milan si Napoli continua batalia acerba pentru scudetto, iar in acest moment diferenta, de 3 puncte, este facuta de victoria "diavolilor" chiar pe arena "Maradona", in urma cu cateva etape. In etapa a 30-a, Milan s-a impus in Sardinia, scor 1-0, cu Cagliari, gol Bennacer, in minutul 59. Napoli a invins cu 2-1, acasa, pe Udinese, revenind de la 0-1. Au marcat Deulofeu '22 pentru Udinese si Osimhen '52, '63 pentru Napoli. In schimb, Inter a remizat, pe teren propriu, cu ... citeste toata stirea