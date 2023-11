Mircea Lucescu a demisionat din functia de antrenor al lui Dinamo Kiev, dupa ce a pierdut, acasa, derby-ul cu Sahtior Donetk, scor 0-1. Dinamo Kiev parcurge un sezon modest in campionatul Ucrainei, fiind pe locul 7, cu 16 puncte din 10 meciuri. Desi s-a speculat ca tehnicianul de 78 de ani se va retrage din fotbal, Lucescu a infirmat acest lucru, intr-o interventie la Digisport.La conferinta de presa in care si-a anuntat demisia, Lucescu a spus: "Am dat 15 ani fotbalului din Ucraina, a fost ... citeste toata stirea