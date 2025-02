Mirel Radoi: "Cei de la Otelul ne-au directionat unde au vrut ei"

Universitatea Craiova a castigat al patrulea meci la rand de la venirea lui Mirel Radoi, 2-1 cu Otelul Galati, si este pe primul loc in clasament, cel putin pana duminica seara. Antrenorul Stiintei a tras concluziile, dupa partida cu moldovenii."Sunt fericit pentru cele trei puncte, imi felicit baietii pentru atitudine, dar si pe Otelul, Ovidiu face o figura foarte buna. Echipa dinamica, a inceput in 4 pe aparare, nu in 5, cum ma asteptam. Ne-au inchis spatiile foarte bine si ne-au ... citește toată știrea