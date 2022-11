Mirel Radoi: "Cu Rapid, vrem sa aratam ca in Cupa a fost un accident"

Intr-un derby de traditie al fotbalului romanesc, Universitatea Craiova joaca sambata, de la ora 20.30, in Giulesti, cu Rapid. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, a prefatat duelul, precizand ca alb-albastrii isi propun sa arate ca a fost numai un accident rezultatul rusinos de saptamana aceasta, din Cupa Romaniei, cu Ocna Mures."Va fi un derby, atat pe teren, cat si in tribune, un meci in care se intalnesc si doi antrenori care se cunosc destul de bine, am fost impreuna si la echipele ... citeste toata stirea