Mirel Radoi, discurs furibund dupa esecul cu FC Arges

Dupa prestatia modesta de la Pitesti, Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0, iar la final antrenorul Mirel Radoi a rabufnit la adresa jucatorilor sai."O prima repriza in care am parut in intarziere, in repriza a doua pur si simplu nu mi-am recunoscut echipa. Am intrat pe varfuri si pur si simplu prezenta noastra ar fi trebuit sa ne aduca victoria. Echipele care vor juca impotriva noastra sa nu mai faca analiza. Cu noi sa joace mingea lunga la 80 de metri si sigur ne vor bate. Impreuna ... citeste toata stirea