Mirel Radoi: "La mine, jucatorii trebuie sa dea 110 %"

Mirel Radoi a fost prezentat, la inceputul celui de-al doilea mandat al sau la Universitatea Craiova, de managerul sportiv al echipei, Mario Felgueiras, dar a fost "asistat" din sala si de Sorin Cartu, cel caruia, Radoi i-a cerut scuze la inceputul conferintei de presa, pentru disputa avuta acum doi ani, la finalul primului sau mandat in Banie. Mirel Radoi a semnat pe un an si jumatate cu Universitatea Craiova si va redebuta duminica, in meciul cu Poli Iasi, programat pe "Ion Oblemenco" de la ... citește toată știrea