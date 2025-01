Mirel Radoi revine pe banca Stiintei

Dupa demiterea lui Costel Galca, Universitatea Craiova l-a readus ca antrenor principal pe Mirel Radoi (43 de ani). Fostul selectioner revine in Banie dupa un an si jumatate si este asteptat in aceasta dupa-amiaza la antrenamentul Universitatii Craiova, la cantonamentul din Lunca Jiului.Secunzii lui Radoi vor fi Mihai Ianovschi si Ionut Stancu, antrenor cu portarii va fi Robert Tufisi, cel care a mai activat in Banie mai multi ani, iar preparator fizic va fi Horatiu Baciu. Obiectivele lui ... citește toată știrea