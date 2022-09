Mirel Radoi si Sorin Cartu, reactii dupa succesul cu Farul

In ziua in care a implinit 74 de ani de existenta, Universitatea Craiova a reusit o remontada antologica, la Severin, contra Farului Constanta. Oltenii au fost condusi cu 3-1, dar au reusit sa castige cu 4-3 in fata echipei lui Gica Hagi, careia i-au provocat prima infrangere din acest sezon. La final, antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, a declarat:"Prefer sa castig cu emotii si sa fiu fericit la final. N-as vrea sa fiu in pozitia lui Gica acum. Au fost doua reprize diferite. In prima am aratat ... citeste toata stirea