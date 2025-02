Mirel Radoi: "Trebuie sa gasim energie si pentru meciul cu Slobozia"

Sambata, de la ora 16.00, Universitatea Craiova joaca la Clinceni cu Unirea Slobozia, in etapa a 26-a a campionatului. Mirel Radoi a analizat adversarul, spunand ca este unul incomod, mai ales in conditiile in care echipa din Banie se afla la al treilea joc intr-o saptamana si sufera din punct de vedere fizic. Croatul Juraj Badelj este in continuare accidentat, iar spanioul Iago Lopez este incert."Nu va fi deloc usor pentru noi sa jucam al treilea meci intr-o saptamana, dar cred ca din punct ... citește toată știrea