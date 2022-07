Mirko Pigliacelli se desparte de Universitatea Craiova

Dupa patru ani petrecuti la Universitatea Craiova, portarul italian Mirko Pigliacelli (29 de ani) revine in tara natala, urmand sa semneze un contract pe trei ani cu Palermo, formatie promovata in Serie B si care a fost cumparata de consortiul din Emiratele Arabe Unite care detine si Manchester City.Cotat acum la 1,4 milioane de euro, Mirko Pigliacelli a aparat poarta Stiintei in 165 de meciuri si a marcat un gol. Redutabil in jocul cu piciorul, portarul de 29 de ani a reusit un asisst si ... citeste toata stirea