Mithriller la mare: Stiinta si-a atins targetul minim

Pe litoral, Universitatea Craiova si-a indeplinit targetul minim, prezenta in barajul de Conference League, datorita revenirii spectaculoase din final, dar s-a indepartat de telul principal - locul 2, dupa o prima ora de cosmar. Galca a avut ocazia sa observe in detaliu carentele unei echipe de la care asteapta rezultate pe termen scurt si o altfel de exprimare la anul. Craiova era numarata in picioare ca la "Manusa litoralului" pe vremuri, Louis Munteanu si compania ezitand sa dea lovitura ... citește toată știrea