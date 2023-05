Imediat dupa terminarea sezonului, Universitatea Craiova s-a despartit de fundasul central Bogdan Mitrea. Adus in vara anului trecut de la Sepsi, la solicitarea lui Mirel Radoi, Bogdan Mitrea (35 de ani) mai avea inca un an de contract cu Universitatea Craiova, dar a acceptat rezilierea acordului."Multumim, Bogdan Mitrea! Universitatea Craiova si fundasul central Bogdan Mitrea au hotarat, de comun acord, rezilierea contractului. Ii multumim lui Bogdan si ii dorim mult succes in continuare!", ... citeste toata stirea