In etapa a saptea a Superligii, Farul si Universitatea Craiova se intalnesc duminica, de la ora 21.30, pe stadionul din Ovidiu. Laurentiu Reghecampf considera ca pentru Farul nu este un handicap faptul ca joaca in cupele europene in seara aceasta si a anuntat ca are tot lotul valid, inclusiv Alexandru Mitrita fiind apt de joc."Stim exact ce ne asteapta, echipa campioana, dar mergem sa ne castigam cele trei puncte. Le doresc mult succes in Conference League. Va fi un meci diferit fata de cele ... citeste toata stirea