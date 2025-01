Mitrita: "Daca iau eventul cu Stiinta si merg la Mondiale, ma pot lasa de fotbal"

Alexandru Mitrita spune ca daca ar reusi eventul cu Stiinta si va merge cu echipa nationala a Romaniei la Mondialul din 2026, poate sa se retraga din activitatea. Oltenii sunt in lupta pentru ambele obiective ramase, titlul si Cupa Romaniei, iar Mitrita spune ca in primul rand este nevoie ca el si colegii sai sa-si pastreze atitudinea pe care au avut-o in ultimele meciuri din 2024, an pe care l-au terminat cu 3 victorii.In cele doua amicale ale iernii, Universitatea Craiova va intalni Otelul ... citește toată știrea