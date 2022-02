Mitrita, decisiv pentru PAOK Salonic

La o zi dupa ce a implinit 27 de ani, fost capitan al Universitatii Craiova, Alexandru Mitrita, a reusit un meci de referinta in sferturile Cupei Greciei, fiind decisiv pentru calificarea lui PAOK Salonic in semifinalele competitiei. Dupa 0-0 in tur, pe teren propriu, cu AEK Atena, PAOK era condusa cu 1-0 in minutul 90+4 pe terenul fostei adversare a Stiintei, din Europa Legaue. Simoes marcase in minutul 86, gol validat de VAR. Alex Mitrita fusese trimis in teren in minutul 65, in locul lui ... citeste toata stirea