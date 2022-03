Mitrita, in sferturile Conference League. Rezultatele optimilor

Cu Alex Mitrita in teren numai pentru ultimele cinci minute, PAOK Salonic s-a calificat in sferturile de finala ale Conference League, dupa ce a castigat si in deplasare cu belgienii de la Gent, scor 2-1. S-au mai calificat in sferturi: Bodo Glimt, Marseille, PSV, Leicester City, AS Roma, Feyenoord si Slavia Praga. Tragerea la sorti va avea loc azi, la Nyon, sferturile fiind programate pe 7 si 14 aprilie.Rezultatele optimilor din Conference League:Gent - PAOK Saonic 1-2 Au marcat: Depoitre ... citeste toata stirea